Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Юрий Бородавко: «После Олимпийских игр у всех лидеров наступил небольшой моральный спад. Все мы понимаем, что соревноваться будем в России»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о проблемах с мотивацией в команде. «После Олимпийских игр у всех лидеров наступил небольшой моральный спад.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх