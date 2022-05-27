Латвийский актер Ивар Калныньш назвал две причины желания Чулпан Хаматовой вернуться в Россию

Агентство «Москва» / Кирилл Зыков Российская актриса Чулпан Хаматова получает гораздо меньше денег в Риге, чем это было в Москве, поэтому обдумывает вариант возвращения в Россию, заявил латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш, передает Lenta.