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Латвийский актер Ивар Калныньш назвал две причины желания Чулпан Хаматовой вернуться в Россию

Латвийский актер Ивар Калныньш назвал две причины желания Чулпан Хаматовой вернуться в Россию

Агентство «Москва» / Кирилл Зыков Российская актриса Чулпан Хаматова получает гораздо меньше денег в Риге, чем это было в Москве, поэтому обдумывает вариант возвращения в Россию, заявил латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш, передает Lenta.

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