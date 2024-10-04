Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС и гражданской обороны России!Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Защита граждан нашей великой страны была и остается одной из самых ответственных и почетных задач, выполнять которую доверено лучшим из лучших.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии