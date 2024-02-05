«Известия» показали использование ПТРК бойцами бригады «Кальмиус»

Противотанковые расчеты бригады «Кальмиус» Вооруженных сил (ВС) России первого Донецкого армейского корпуса успешно ликвидируют технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении при помощи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).
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