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Царьград

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Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Там этих командиров... и каждый мнит себя главным.Командир сирийски...
  • Alex Nемо
    Ну осталось назначить представителя ФБР или американской полиции для защиты интересов американских граждан в России!В России появится...

Что известно о первом бое разведки Ким Чен Ына в Курской области?

Что известно о первом бое разведки Ким Чен Ына в Курской области?

Появились данные об успешной вылазке военных КНДР в курском Плёхово. Так что известно о первом бое разведки Ким Чен Ына в Курской области?Появились сообщения о присутствии северокорейских военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине.

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