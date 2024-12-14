Появились данные об успешной вылазке военных КНДР в курском Плёхово. Так что известно о первом бое разведки Ким Чен Ына в Курской области?Появились сообщения о присутствии северокорейских военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине.
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