Китай и Франция провели 26-й стратегический диалог

Пекин, 14 декабря /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в субботу в Пекине совместно с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном председательствовал на 26-м Китайско-французском стратегическом диалоге.
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