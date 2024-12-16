Китай и Франция провели 26-й стратегический диалог

Пекин, 14 декабря /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в субботу в Пекине совместно с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном председательствовал на 26-м Китайско-французском стратегическом диалоге.