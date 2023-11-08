Попытка погладить собаку привела девочку с Ангарской на больничную койку

На улице Ангарская пьяная собаковладелица беспричинно избила 14-летнюю девочку. Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве, несовершеннолетняя находится в столичной больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.