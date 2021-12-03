Реставраторы из Крыма помогут восстановить сирийскую Пальмиру

Правительство Республики Крым и Минкульт Сирийской Арабской Республики договорили, что известные на мировом уровне крымские реставраторы примут участие в восстановлении памятников Пальмиры – города, который был практически уничтожен террористами.
Правительство Республики Крым и Минкульт Сирийской Арабской Республики договорили, что известные на мировом уровне крымские реставраторы примут участие в восстановлении памятников Пальмиры – города, который был практически уничтожен террористами.
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