Сафонов, Батраков и еще 9 россиян, которые сыграют в еврокубках: в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

Собрали всех в один текст.Российские клубы по-прежнему отстранены от турниров УЕФА, однако в сезоне-2026/27 в еврокубках выступит целая группа российских футболистов, представляющих зарубежные команды.
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