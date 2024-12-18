Чиновница призвала брать на работу бывших заключенных фразой «нужны нормальные мужики»

Исполняющая обязанности министра труда Башкирии Ленара Иванова заявила о катастрофе с рабочими руками в республике и призвала брать на работу бывших заключенных фразой «катастрофически нужны нормальные мужики».
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