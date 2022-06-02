Военное обозрение

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За фейки о российской армии уволили первого украинского чиновника

За фейки о российской армии уволили первого украинского чиновника

Л. Денисова. Источник: ukrainiansworld.com Геббельс в юбке «Чем наглее ложь, тем быстрее в неё поверят» - прописная истина, впервые озвученная Йозефом Геббельсом, отлично прижилась в логове украинского национализма.

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