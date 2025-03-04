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Россиянам раскрыли неожиданную пользу свиного сала

Россиянам раскрыли неожиданную пользу свиного сала

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале неожиданную пользу сала.

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