Россиянам раскрыли неожиданную пользу свиного сала

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале неожиданную пользу сала.
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