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Нацоборона США признала невозможность противостоять России и Китаю

Нацоборона США признала невозможность противостоять России и Китаю

Нацоборона США признала невозможность противостоять России и Китаю AlexCoderНацоборона США признала невозможность противостоять России и Китаю AlexCoder Американцы рискуют проиграть прямую военную конфронтацию В случае начала полномасштабной войны Соединенные Штаты Америки будут не в силах одолеть Россию и Китай.

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