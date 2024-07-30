Нацоборона США признала невозможность противостоять России и Китаю AlexCoderНацоборона США признала невозможность противостоять России и Китаю AlexCoder Американцы рискуют проиграть прямую военную конфронтацию В случае начала полномасштабной войны Соединенные Штаты Америки будут не в силах одолеть Россию и Китай.
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