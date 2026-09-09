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Создатели «Южного парка» зло высмеяли страсть Трампа к географическим переименованием

Создатели «Южного парка» зло высмеяли страсть Трампа к географическим переименованием

Сатирический мультипликационный сериал «Южный парк» меняет название на «Южная Америка» в ответ на инициативу Трампа по переименованию ряда географических объектов .

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