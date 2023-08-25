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Евгений Сатановский. Что делать, если обидели

Евгений Сатановский. Что делать, если обидели

Мы всё время на что-то в отношении международных организаций обижаемся, обижаемся… МИД уже совсем заманался, представления, комментарии и ироничные замечания всевозможные по каким угодно поводам вокруг рассылать.

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Зоя Гольдштаб
БРАВО, АРМАГЕДДОНЫЧ!!!!
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