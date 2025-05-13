Минобороны показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ типа «Баба-яга»

Военнослужащие группировки войск «Центр» выработали эффективную тактику борьбы с тяжелыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга» на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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