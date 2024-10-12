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Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США

Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США

Американский политик и претендент на президентское кресло от Республиканской партии Дональд Трамп во время своего выступления на митинге, состоявшемся в Рино, выразил мнение, что за убийства граждан США мигрантов следует приговаривать к смертной казни.

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