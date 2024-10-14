Российские ученые и инженеры получили возможность перенести разработки из зарубежной системы в отечественную

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Разработчики системы моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов Engee успешно провели испытания сгенерированного в российской среде моделирования управляющего кода на российских же микроконтроллерах «МИК 32 Амур».
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