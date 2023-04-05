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Доброе утро, Крым

Доброе утро, Крым

Доброе утро, Крым 🌞 Желаем вам хорошего дня ☕️ И не забывайте зонтики в этот дождливый день ☂️ Прогноз погоды на сегодня 👇 В Симферополе +14 и небольшой дождь В Севастополе +12 и небольшой дождь В Евпатории +11 и небольшой дождь В Джанкое +15 и небольшой дождь В Ялте +14 и небольшой дождь В Алуште +14 и небольшой дождь В Керчи +13 и пасмурно В Армянске +12 и небольшой дождь В Бахчисарае +11 и небольшой дождь В Феодосии +14 и небольшой дождь В Судаке +13 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.

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