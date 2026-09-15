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ВСУ укрепляют позиции в Славянске и Красном Лимане — заявление командира интербригады «Пятнашка»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) укрепляют свои позиции в городе Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР), что было отмечено командиром интербригады «Пятнашка», Героем ДНР Ахрой Авидзбой.

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