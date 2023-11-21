«Звонками они выманили меня из дома»: Анна Семенович рассказала о подставе журналистов

«Звонками они выманили меня из дома»: Анна Семенович рассказала о подставе журналистовПевица Анна Семенович сегодня активно интересуется психологией и считает себя человеком, которого очень сложно задеть.
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