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Татар-информ

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Казанцы тратят почти половину зарплаты на аренду двухкомнатной квартиры

Казанцы тратят почти половину зарплаты на аренду двухкомнатной квартиры

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Казани на аренду однокомнатной квартиры в среднем приходится 32% зарплаты, двухкомнатной – 47%.

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