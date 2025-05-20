В Иванове в рамках акции "Гражданский мониторинг" член Общественного совета при УМВД посетила Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

В Иванове в рамках акции "Гражданский мониторинг" член Общественного совета при УМВД России по Ивановской области - Председатель Общественной наблюдательной комиссии Светлана Шишкина, посетила Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей регионального УМВД.
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