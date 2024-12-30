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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Десятков о 2:4 со «Спартаком»: «Когда много терпишь, а потом в нужный момент забиваешь – в этом и заключается мастерство, и «Витязь» этот гол пропустил. Он стал ключевым»

«Мы допустили ошибку, взяв просмотр. Это наша вина. Но тем не менее потом ребята нашли в себе силы, счет сравняли.

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