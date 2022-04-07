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За месяц в Симферополе отремонтируют 15 улиц

В Симферополе за месяц планируют капитально отремонтировать15 улиц города. По словам директора МБУ «Город» Антона Гумена, до середины мая планируется отремонтировать порядка 35 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.

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