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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bethesda ответила игрокам на критику постоянных загрузок и быстрого перемещени...

Bethesda ответила игрокам на критику постоянных загрузок и быстрого перемещени...

Bethesda ответила игрокам на критику постоянных загрузок и быстрого перемещения в StarfieldС релиза Starfield прошло уже почти три месяца, а сотрудники службы поддержки Bethesda продолжают отвечать авторам негативных обзоров игры в Steam, критикующих разные аспекты космической RPG.

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