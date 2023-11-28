Bethesda ответила игрокам на критику постоянных загрузок и быстрого перемещени...

Bethesda ответила игрокам на критику постоянных загрузок и быстрого перемещения в StarfieldС релиза Starfield прошло уже почти три месяца, а сотрудники службы поддержки Bethesda продолжают отвечать авторам негативных обзоров игры в Steam, критикующих разные аспекты космической RPG.