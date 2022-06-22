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Азаров объяснил, чем опасно предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Азаров объяснил, чем опасно предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что решение ЕК рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз приведет к тому, что неонацисты получат поддержку, а само государство превратится в «сырьевой придаток» Европы.

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