Азаров объяснил, чем опасно предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что решение ЕК рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз приведет к тому, что неонацисты получат поддержку, а само государство превратится в «сырьевой придаток» Европы.