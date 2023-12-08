В Астрахани усилены меры безопасности в школах

В связи с происшествием в Брянске. Напомним, вчера в гимназии №5 Брянска 14-летняя учащаяся, принеся собой ружье, открыла стрельбу, В результате происшествия погибли двое (в том числе и стрелявшая), а пятеро получили ранения.