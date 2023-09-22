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Иммунолог Крючков заявил, что африканская чума свиней неопасна для людей

Иммунолог Крючков заявил, что африканская чума свиней неопасна для людей

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) не представляет опасности для человека, болезнь затрагивает только животных, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по общественному здоровью и лекарственным препаратам, врач-иммунолог Николай Крючков.

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