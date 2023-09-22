Иммунолог Крючков заявил, что африканская чума свиней неопасна для людей

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) не представляет опасности для человека, болезнь затрагивает только животных, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по общественному здоровью и лекарственным препаратам, врач-иммунолог Николай Крючков.