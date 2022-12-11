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Нюландер с 2+3 против «Калгари», Кросби и Густавссон – звезды дня в НХЛ

Вильям Нюландер, Сидни Кросби и Филип Густавссон – звезды дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.

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