Инфляция в еврозоне в марте замедлилась до 2,2%

Потребительские цены в еврозоне в марте 2025 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата), представившего предварительную оценку.
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