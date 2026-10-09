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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Еременко о Тамбиеве: «Динамо» только через сезон сможет показать результат. По щелчку пальцев команда не строится»

Бывший вратарь»Динамо» Александр Еременко высказался о результатах команды под руководством Леонида Тамбиева в текущем Fonbet Чемпионате КХЛ.

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