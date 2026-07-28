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В Казани задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Казани в ходе реализации оперативной информации в Ново‑Савиновском районе задержан 56‑летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

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