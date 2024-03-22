Душитель пенсионерок получил пожизненное

Суд приговорил Радика Тагирова к пожизненному сроку за убийство 31 пожилой женщины Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку 41-летнего Радика Тагирова по делу об убийстве 31 пожилой женщины.
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