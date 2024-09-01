В МИД России осудили строительство военной базы в Литве

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с увеличением военных мощностей НАТО и его союзников вблизи российских границ, назвав это провокационным шагом.
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