Россия обратилась к стране ЕС по поводу уголовного дела актера Смольянинова*

Российские правоохранительные органы обратились к Латвии, где предположительно находится актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом) с просьбой оказать содействие в рамках расследования уголовного дела против него.
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