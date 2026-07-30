Экстремист и террорист Паша Дуров

Nikolia Vovchenko

"Замечательно", что сделали...Вот только скоро будет 5 лет( в декабре 2021 года суд г. Москвы признал государственным переворотом события 2014 года) но "наши" деятели "почему-то" не выносят решение о признании террористической организацией нынешний режим на окраине. Так же как и главу этой организации до сих пор называют пРезидентом, а не атаманом или главным террористом. Это как...