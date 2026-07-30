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Экстремист и террорист Паша Дуров

Экстремист и террорист Паша Дуров

Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Есть два стула.В Государственной Думе уточнили, что на данный момент статус террориста и экстремиста у Дурова не мешает пользователям пользоваться Телеграм.

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Комментарии
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Александр
Узнал,что создатель &quot;Телеграмма&quot; вовсе не Паша,а его брат,живущий в Питере.
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1 м.
Nikolia Vovchenko
&quot;Замечательно&quot;, что сделали...Вот только скоро будет 5 лет( в декабре 2021 года суд г. Москвы признал государственным переворотом события 2014 года) но &quot;наши&quot; деятели &quot;почему-то&quot; не выносят решение о признании террористической организацией нынешний режим на окраине. Так же как и главу этой организации до сих пор называют пРезидентом, а не атаманом или главным террористом. Это как...
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1 м.