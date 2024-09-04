Сенатор Епифанова назвала два повода для перерасчета пенсии россиян

Для перерасчета пенсии человек должен обратиться в Социальный фонд. Такая необходимость возникает, когда россиянин выяснил, что в справке о назначенных выплатах нет каких-то сведений о трудовой деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии