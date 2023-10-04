22 рязанские улицы останутся без электричества с 4 по 6 октября

Ограничения связаны с ремонтом систем наружного освещения. Так, с 8:00 до 18:00 ресурса не будет по улицам: Гагарина, 1-я Механизаторов, 2-я Механизаторов, Запрудная, Мира (дома с №1 по №37), Железнодорожная, Добролюбова, 5-й, 6-й проезд Добролюбова, Дорожная, Лесная, Тюленина, 1-й Лесной проезд, Щевцовой, 1-й проезд Щевцовой, Громовой (дом №24), Бахмачеевская, 1-й Бахмачеевский проезд, Мервинская, 7-й, 8-й, 9-й Мервинские проезды.