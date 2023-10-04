62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    ?????????????????????????????????????77....Опубликован прика...
  • Taurus Zmei
    "40 дней со дня гибели в автокатастрофе" - ????Выпускник Рязанск...
  • Русский Империалист
    В автобусе д.б. камеры наблюдения. Поймать этих имбецилов, высечь шпицрутенами через строй на центральной площади Ряз...Рязанские подрост...

22 рязанские улицы останутся без электричества с 4 по 6 октября

22 рязанские улицы останутся без электричества с 4 по 6 октября

Ограничения связаны с ремонтом систем наружного освещения. Так, с 8:00 до 18:00 ресурса не будет по улицам: Гагарина, 1-я Механизаторов, 2-я Механизаторов, Запрудная, Мира (дома с №1 по №37), Железнодорожная, Добролюбова, 5-й, 6-й проезд Добролюбова, Дорожная, Лесная, Тюленина, 1-й Лесной проезд, Щевцовой, 1-й проезд Щевцовой, Громовой (дом №24), Бахмачеевская, 1-й Бахмачеевский проезд, Мервинская, 7-й, 8-й, 9-й Мервинские проезды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх