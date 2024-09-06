Михаил Боярский проголосовал на избирательном участке на Миллионной улице

Он сделал свой выбор кандидата в губернаторы Петербурга и кандидатов в муниципальные депутаты Народный артист РСФС Михаил Боярский сделал свой выбор кандидата в губернаторы Петербурга и кандидатов в муниципальные депутаты в школе № 204 Центрального района.