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Петербургский дневник

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Михаил Боярский проголосовал на избирательном участке на Миллионной улице

Михаил Боярский проголосовал на избирательном участке на Миллионной улице

Он сделал свой выбор кандидата в губернаторы Петербурга и кандидатов в муниципальные депутаты Народный артист РСФС Михаил Боярский сделал свой выбор кандидата в губернаторы Петербурга и кандидатов в муниципальные депутаты в школе № 204 Центрального района.

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