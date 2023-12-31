Американцы уничтожили три катера с хуситами, атаковавшими контейнеровоз в Красном море

Между военнослужащими США и йеменскими хуситами произошло боестолкновение в акватории Красного моря. Это первый подобный инцидент после обострения палестино-израильского кризиса в октябре и начала откровенно пиратских действий хуситов, нарушающих свободу судоходства, у берегов Йемена в ноябре.