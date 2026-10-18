Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о результатах пресечения работы крупнейшей площадки «бумажного НДС» в России.
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А что у нас ликвидаторы закончились? Грохнуть этого ушлёпка и других таких же. Ссыкотно? ФСБ = КГБ, а там кого надо стирали несмотря ни на что.