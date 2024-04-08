На Яченском водохранилище в Калуге прошел субботник

В Калуге стартовал месячник благоустройства. После схода снежного покрова в городе приводят в порядок не только улицы и дворы - освобождают от мусора также территории природных объектов и излюбленных мест отдыха калужан.
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