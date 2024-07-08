Как проверить состояние АКБ в ноутбуке?

Довольно большое число пользователей предпочитают стационарным компьютерам портативные ПК. И в этом есть смысл, ведь лэптоп, практически ничем не уступающий стационарной машине по возможностям, можно всегда взять с собой в кафе или в поездку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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