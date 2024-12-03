Шоу-бизнес: «Плакали по разным комнатам»: как сложились судьбы Анны Щербаковой и Александры Трусовой после Олимпийских игр

В фигурном катании, как и в практически любом другом виде спорта, всегда была высокая конкуренция. На протяжении нескольких лет первые места забирали исключительно российские спортсменки, а зрители со всего мира наблюдали за их борьбой.
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