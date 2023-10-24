Глава минтуризма Камчатки: «В приоритете туристы, обладающие экологически осознанным поведением»

Как развивается сфера туризма в одном из самых ярких, живописных и удаленных регионов России? Не пострадает ли уникальная природа от большого количества туристов и сколько вообще стоит тур на Камчатку? На эти и другие вопросы об отдыхе с вулканами, гейзерами и озерами для «ФедералПресс» ответил министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.