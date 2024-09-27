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Царьград

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Галкин* запретил видеосъемку на своих концертах после скандала в ОАЭ

Галкин* запретил видеосъемку на своих концертах после скандала в ОАЭ

Артиста оштрафовали на 100 тысяч дирхамов.Комик Максим Галкин* ввел запрет на съемку и запись своих выступлений после инцидента в Дубае.

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