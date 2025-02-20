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Спички - не игрушка

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Армия России вошла в Сумскую область

Армия России вошла в Сумскую область

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты вошли со стороны Свердликово (старинное село в Суджанском районе на юго-западе Курской области, оккупированное нацистами 7.

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