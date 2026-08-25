«Ювелирно отработали»: Появилось видео удара по месту запуска ракет «Фламинго»

В Минобороны РФ показали видео удара по месту запуска украинских крылатых ракет «Фламинго». Удар был нанесен по населенному Федоровка в Харьковской области при помощи ракет «Искандер» и беспилотников «Герань-4 сикер» Ранее военное ведомство сообщало, что за прошедшую ночь над Россией было сбито 148 украинских БПЛА.