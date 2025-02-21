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Царьград

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Пожар в Серпухове унёс жизни двух человек

Пожар в Серпухове унёс жизни двух человек

Ночью в Серпухове при пожаре погибли мужчина и его мать.Двадцать человек и семь единиц техники, включая МЧС, были привлечены к тушению ночного пожара в Серпухове.

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